شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من انقطاع مياه الشرب لساعات في مدن الدقهلية.. والشركة: «لتخفيف الضغط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى عدد كبير من أهالي محافظة الدقهلية، الأربعاء، من انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة، بينما أكدت شركة المياه أن ما تم هو تخفيف للضغوط على الشبكات.

واشتكى أهالي مناطق سندوب والدراسات والمجرز وجديلة وبعض قرى المنصورة وقرى مركز أجا وميت غمر من انقطاع المياه لفترات تراوحت بين 5 و8 ساعات.

وقال الأهالي بمنطقة سندوب والمجزر إن المياه انقطعت من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءا ثم انقطعت مرة ثانية في التاسعة ليلا ببعض المناطق.

وقال المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إنه تم تخفيض الضغوط بالشبكات لتخفيف الضغط على شبكة الصرف لتتحمل تصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه تم تخفيف الضغط بالشبكات على فترات وليس بشكل مستمر وهذا إجراء روتينى يتم في حالة حدوث موجات شديدة من الأمطار.