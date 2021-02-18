شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الخازندارة العام تجري جراحات في التشوهات الخلقية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مستشفي الخازنداره العام في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة لإصلاح التشوهات الخلقية في الأطفال مثل إصلاح تشوهات مجري البول والإحليل السفلي والشفة الارنبية وسقف الخلق المشقوق وغيرها وتكللت العمليات بنجاح كبير وسعادة من أهالي الأطفال.

وقال الدكتور وحيد الشال مدير عام المستشفي، ان المستشفي تستقبل الحالات الجراحية في الأطفال بصفة مستمرة، بإشراف الدكتور إسلام مخلوف اخصائي جراحات الأطفال وحديثي الولادة والتشوهات الخلقية، بفحص الحالات وتجهيزها وإجراء العمليات الجراحية لهم.

ذكر مدير عام المستشفي، ان المستشفي يوجد بها وحدة إنعاش للقلب والعمليات الصغرى، لافتا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ جاهز لاستقبال كل حالات الطوارئ، ويحتوي على 5 أسرة للكشف.

قال الشال، ان العمليات مجهزة لإجراء جميع الجراحات التخصصية، ويوجد بالمستشفى 4 غرف عمليات بها جميع الآلات وأجهزة التخدير الحديثة ومناظير المسالك والجهاز الهضمي، ويعمل بها أطباء متميزون في الجراحة والنسا والتخدير والأنف والأذن، لافتا إلى وجود وحدة غسيل كلوي بها 9 أسرة وتخدم 18 مريض يوميًا.

قال الدكتور وحيد الشال، ان المستشفى بها قسم حضانات مقسم إلى وحدتين بكل منهما 5 حضانات وكبسولة لعلاج الصفراء ومختلف أمراض المبتسرين، مع قسم الأشعة للسونار والدوبلر والإيكو بالإضافة للأشعة العادية.

قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

أضاف الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ان خطة تطوير مستشفى الخازندارة العام تهدف لزيادة أسرة الغسيل الكلوي والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبوالعلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

يذكر ان المستشفي تخدم حوالي مليون مواطن من شبرا وضواحيها، وتقدم الخدمات الطبية من خلال العيادات الخارجية في جميع التخصصات.