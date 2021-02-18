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شمال سيناء تسجل 8حالات شفاء و5 حالات إيجابية بفيروس كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، عدد 8 حالات شفاء من ،و5 حالات ايجابية بالفيروس.

وأشار البيان، الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 308 حالات، وبلغ عدد حالات الوفيات 101 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وذكر البيان أن عدد حالات الشفاء بلغ 1680 حالة منذ بداية الجائحة، مؤكدًا حجز 8 حالات للعلاج بالمستشفيات و 79 حالة تحت العزل المنزلي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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