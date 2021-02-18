شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8حالات شفاء و5 حالات إيجابية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، عدد 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد،و5 حالات ايجابية بالفيروس.

وأشار البيان، الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 308 حالات، وبلغ عدد حالات الوفيات 101 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وذكر البيان أن عدد حالات الشفاء بلغ 1680 حالة منذ بداية الجائحة، مؤكدًا حجز 8 حالات للعلاج بالمستشفيات و 79 حالة تحت العزل المنزلي.