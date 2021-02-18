شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة والطقس في الدقهلية الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الدقهلية، مساء الأربعاء، طقسا باردا يصل إلى حد الصقيع في الأوقات المتأخرة من الليل مع توقف ملحوظ للأمطار.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة بين 6، 78 درجات مئوية حتى الصباح الباكر بينما تتراوح الرطوبة بين 55% إلى 67% والرياح غربية .

وتصل درجة الحرارة في الثانية عشر صباحا إلى 6 درجات مئوية وترتفع درجة الحرارة قليلا بدءا من الثانية صباحا وحتى الخامسة لتصبح 7 درجات مئوية وفى السادسة وحتى الثامنة صباحا تصبح 8 درجات مئوية .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسن الجو قليلا غدا حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا بالتزامن مع ثان أيام العاصفة الثلجية «أليكسا 2».

وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار على بعض المحافظات من بينها الدقهلية ولكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الحياة اليومية.

وتوقعت هدوء الرياح تماما يوم الجمعة وتحسن الجو على معظم الأنحاء بدءا من الأسبوع المقبل.