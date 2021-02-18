شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو طالب: مصر نجحت في حل الأزمة الليبية بدون تدخل عسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر نجحت في حل الأزمة الليبية بدون تدخل عسكري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدفع العملية السلمية لتكون ليبيا لكل الليبيين دون تصعيد أو إشعال الموقف بتدخل عسكري.

وأضاف أبوطالب لقناة «الغد»، أن المجتمع الدولي والقوى العربية يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة توازي مسئولية ليبيا في الحفاظ على العملية السلمية في الأراضي الليبية للعودة للسيطرة واستقرار وحدة ليبيا والعودة لفكرة الدولة الحقيقية.

وأشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مصر منذ بداية الأزمة تشجع كل الأطراف نحو العلمية السلمية والعمل بمقررات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر باليرمو وبرلين 1 و2، موضحا أن مصر كانت لديها رؤية بضرورة التواصل بين كل الأطراف لاستعادة ليبيا والمؤسسات المدنية بها.

ولفت، إلى أن مصر حددت الخط الأحمر ولا تريد التدخل والتصعيد ولا سيطرة الشرق على الغرب ولا الغرب على الشرق ولكن تريد وحدة ليبيا واستقرارها وخروج للميليشيات الإرهابية في طرابس كذلك المرتزقة، لافتا إلى أن افتتاح السفارة المصرية في طرابلس يؤكد أن الدولة المصرية منفتحة نحو الحل السلمي والتواصل بين كافة الأطراف االليبية لتحقيق المصلحة وهي عودة ليبيا لليبيين.