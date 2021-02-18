شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شجرة بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية: قطعت أسلاك الكهرباء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت شجرة كبيرة بشارع الجمهورية بمدينة كفرالشيخ، الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف، وتسببت في حالة ذعر بين المواطنيين والمارة بالشارع.

وانتقل إلى مكان الواقعة رجال الحماية المدنية وعدد كبير من القيادات الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس المدينة، ونائبيه، وتم إصلاح أعمدة الكهرباء، وإعادة توصيل أسلاك الكهرباء، التي تقطعت أثناء سقوط الشجرة، كما تم رفع الشجرة من منتصف الطريق وإعادة الشارع إلى طبيعته.

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ

سقوط شجره بمدينة كفرالشيخ