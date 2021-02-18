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وزيرة التضامن: الحشيش أكثر أنواع المخدرات المتداولة في مصر

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وليد مجدي الهواري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تعمل على مكافحة الطلب على المخدرات، من خلال عدة خطوات وآلية مُحددة يتمثل أبرزها في «الكشف المُبكر» حتى يتم التعامل مع الحالة منذ بداية التعاطي قبل أن تتعمق في الإدمان.

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن «الحشيش» هو أكثر أنواع المخدرات المنتشرة على مستوى المحافظات.

وأوضحت «القباج» أن الوزارة تعمل على تقليل الطلب على المخدرات من خلال التوعية، ووزارة الداخلية تعمل على تقليل المعروض من خلال منع تداول المخدرات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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