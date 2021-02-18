شكرا لقرائتكم خبر عن «يعاني من آلام شديدة».. شريف عامر يكشف عن الحالة الصحية لعمرو أديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الإعلامي شريف عامر، عن أمنياته في شفاء الإعلامي عمرو أديب وعودته سريعًا إلى الشاشة مرة أخرى ورواية الحكايات بأسلوبه، مؤكدًا أن أديب جزء من المعادلة الهامة والمؤثرة.

وأضاف عامر، خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن أديب يعاني من آلام شديدة؛ نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له، مؤكدًا أنه تلقى الرعاية المطلوبة أمس وخرج من المستشفى بسلامة.

وأشار إلى أن أديب يخضع لتقييم يومي، لأنه يخرج على الهواء لعدد كبير من السنوات، إضافة إلى أنه شخصية مؤثرة وهامة في مجاله، مستنكرًا حملات الشماتة فيه من القنوات المعادية.

وتابع: «ما نتأكد منه مع قوة التأثير والوجود الاهتمام والكلام سلبًا وإيجابًا، عمرو أديب اسم مهم ومؤثر وناجح وبإذن الله على المستوى الشخصي والمهني أتمنى عودته بالسلامة».