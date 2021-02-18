شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: لدينا تحفظات علي جدول الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي جيدة ولكن هناك بعض التحفظات عليها من جانب أولياء الأمور.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن تحفظات أولياء الأمور تضمنت قلة الوقت المخصص لزمن الامتحان والتي يضيع ربعه في تسليم أوراق الأسئلة وتوزيع الطلاب واللجان، فضلا عن وجود امتحان مثل اللغة العربية والرياضيات في يوم واحد، وتخصيص 45 دقيقة فقط لمادة الكيمياء ومادة الفيزياء، وغيرها.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر، حيث قالت ولي أمر: «طب ينفع امتحن في ساعة مادة زى الكيمياء والفيزياء؟ فيه ايه بجد كدا حرام أوى، ولا العربى اللى في ساعة ونص، هو ليه مصممين يحبطو العيال، يا سيادة الوزير انت بتتعامل مع اطفاااااال فاهم يعنى ايه طفل تطلب منه امتحان مادة علمية في ساعة ولا الخبراء اللى مع حضرتك مخدوش بالهم من الوقت بجد حرام».

وأضافت ولي أمر: «طب حضرتك أخدتي بالك إن العربي والماث في يوم واحد، اللغه التانيه والميكانيكس كل ماده في يوم لوحدهم، مش قادرة افهم بجد»، وتابعت أخرى: «المشكلة إن الساعة دى بتضيع في تنظيم اللجنة، هو فيه ايه بجد ليه مصممين يعاقبو طلبة ثانوى ليه التعنت دا لصالح مين اخرج طالب ناقم بحد مش فاهمة، احنا لامعترضين على تطوير ولا على نظام امتحان، بس مجرد ادى العيال وقت يعرفو يحلو فيه بلاش كله ضغط كدا».

وذكرت أخرى: «حد يقولى ده منظر جدول، ازاى عربى وجبر في يوم واحد،ازاى انجليزى وكيمياء في يوم واحد»، واستكملت أخرى: «الجدول في منتهي الظلم حرام بجد ترتيب المواد والوقت».