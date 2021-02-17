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وزير التعليم لـ«المصري اليوم»: إعلان تفاصيل امتحانات طلاب الدمج غدًا

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه سيعلن غدا في السادسة مساءا تفاصيل امتحانات صفوف النقل لطلاب الدمج من ذوى الإعاقة، وكذلك طلاب الثانوية العامة دمج.

وأضاف الوزير أنه سيرد على كافة الاستفسارات الخاصة بعودة الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول، مطالبا المعلمين بمتابعة الكتاب الدوري الذي سيصدر عن الوزارة بآلية عقد الامتحانات المجمعة لصفوف النقل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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