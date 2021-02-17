شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي: التيارات المتطرفة يريدون تحريم تنظيم النسل وتخريب الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يتم تدريب الأئمة وتأهيلهم فلا يخرج منهم فتوى بتحريم النسل، ولكن يبينوا أن الدين يحبذ تنظيم النسل إذا كان فيه قوة للفرد في الدولة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن التيارات المتطرفة يريدون تشويه صورة الإسلام، وتحريم تنظيم النسل، وتخريب الدولة المصرية.

وأكد أن تنظيم النسل فيه صناعة الحياة، منوها بأن الكرامة مهمة جدا يجب الحفاظ عليها، وأن كل مؤسسة فيها قوى بشرية يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية تنظيم النسل، ويكون التناول له مضمون واحد ولكن بطرق مختلفة.

وأوضح أنه يجب استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن أهمية تنظيم النسل، ونشرها في ربوع مصر، من أجل إزالة اللبس الموجود لدى المواطنين من قبل التيارات المتطرفة.