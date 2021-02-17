إحباط تهريب 30 ألف قرص مكملات غذائية محظور دخولها للبلاد عبر الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) بجمارك الاسكندرية بإشراف أحمد صدقى مدير إدارة المكافحة بجمارك المنطقة الغربية الأربعاء محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية والأجهزة الطبية المستعملة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

وبناءً على اخبارية مشتركة من احمد صدقى مدير إدارة المكافحة ومصطفي تمام والسيد عبدالهادي مديري الإدارة العامة للايداعات والشؤون الجمركية في مشمول بوليصة الشحن رقم ١٠٠٣١٩٠٠٦٧٥٧ الواردة من الصين باسم شركة ا. ي والمخزنة بايداع يونيفريت والصنف طبقا للمستندات بضائع عامة، وعليه تم تشكيل لجنة ضمت محمد عبدالموجود رئيس إيداع يونيفريت وصلاح محمود مفتش المكافحة لكشف المشمول واسفر الكشف عن وجود مكملات غذائية بـ30 ألف قرص مرقوم centrum cilver للسيدات و100 أمبول oxytocin و7 أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها البلاد.

وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 420 ألف جنيه، وجرى العرض على الإدارة العامة للشؤون القانونية لاتخاذ شئونها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المستفيد في البوليصة في حالة عدم التصالح.

إحباط تهريب ٣٠ الف قرص مكملات غذائية محظور دخولها البلاد عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب ٣٠ الف قرص مكملات غذائية محظور دخولها البلاد عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب ٣٠ الف قرص مكملات غذائية محظور دخولها البلاد عبر الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب ٣٠ الف قرص مكملات غذائية محظور دخولها البلاد عبر الإسكندرية (صور)