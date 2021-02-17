شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تكرم رئيس «كهرباء مصر العليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، الأربعاء، المهندس سامي وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء كأحد القيادات المتميزة بالمحافظة، لما قدمه من مجهودات على مدار الفترات الماضية من تحديث وتطوير لشبكة الكهرباء المغذية لكافة مبانى الجامعة والكليات التابعة.

وقالت الجامعة في بيان، الأربعاء، إن تكريم «وردة» جاء بعد نجاح الشركة في تحسين جودة التغذية الكهربائية بجميع ربوع محافظة اسوان وكذلك المحافظات الاخري التابعه لنطاق شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء، واستبدال كافة المهمات بأخرى جديدة من اجل مواكبة الاحمال ومواجهة أي مشكلات كانت تتعرض لها المحافظة في فصل الصيف بوجه خاص.