شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي: التيارات المتطرفة تنظم النسل وتقول إنه حرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن «كل شيء له نظام، لذلك لابد أن ننظم النسل من أجل راحة الناس جميعًا»، لافتاً إلى أن تنظيم النسل جائز شرعاً.

وأضاف «عاشور» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أنه «ندعو لتنظيم النسل وليس منع الإنجاب»، مشيرًا إلى أنه «لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله، ويجب الأخذ بالأسباب من ضمن الإيمان بالله عز وجل، منوها بأنه كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله».

وأشار المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إلى أن «التيارات المتطرفة يقولون أن تنظيم النسل حرام، رغم أنهم ينظمون النسل».