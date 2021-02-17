شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد عن الطقس: «وصلنا 2 درجة مئوية.. ودخلنا الفريزر من امبارح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها المحافظة بداية من أمس الثلاثاء ووصلت إلى ذروتها اليوم الأربعاء.

وقال «الغضبان»، في اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» اليوم الأربعاء: «من الأمس نزلت الأمطار مصحوبة بالثلوج بغزارة».

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات متواصلة بجميع الأحياء للتغلب على تجمعات المياه ويتم التعامل معها حاليًا، موجهًا نصيحة للمواطنين بعدم النزول في هذا التوقيت، مستطردًا: «درجة الحرارة حاليًا وصلت إلى 2 درجة مئوية، ودخلنا الفريزر من امبارح».