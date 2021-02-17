شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق قرية عماد في بلطيم.. والأهالي يتنقلون بـ«مراكب الصيد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغرقت الأمطار وأمواج البحر المتوسط منازل قرية عماد بمدينة بلطيم، وهجر العشرات من الأهالي منازلهم، فيما استخدم بعضهم قوارب الصيد الصغيرة للخروج من منازلهم، حيث توجد القريه بمنخفض قرب ميناء البرلس.

وتجمعت مياه الأمطار وأمواج البحر بالقرية وأغرقتها تماما، فيما قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إرسال سيارة إطفاء وماكينات كسح لسحب المياه من شوارع القرية.

وقال رابح الشهاوي من أبناء القريه إن المياه أغرقت المنازل تماما، والأهالي هجروا منازلهم بعد أن تحولت إلى بحيرات يصعب الوصول إليها أو الخروج منها إلا بمراكب صيد صغيره، مشيرا إلى أن الأمر يتكرر كل عام.

وطالب «الشهاوي» محافظ كفرالشيخ بالتدخل لحل تلك المشكلة لحماية اهالي القرية من الغرق.

غرق قرية عماد ببر بحري ببلطيم

غرق قرية عماد ببر بحري ببلطيم

غرق قرية عماد ببر بحري ببلطيم

غرق قرية عماد ببر بحري ببلطيم

غرق قرية عماد ببر بحري ببلطيم

غرق قرية عماد ببر بحري ببلطيم