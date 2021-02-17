شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: العلاقة بين «البنتاجون» والدولة المصرية جيدة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إنه لابد من التفريق بين تصريحات جو بايدن حينما كان مرشحًا رئاسيًا، وتصريحاته بعدما تقلد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «شرقاوي» خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن هناك تصريحات من الحكومة الأمريكية في صالح مصر منها الملف الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة وغيرهما، وننتظر رد السياسة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أن «أمريكا لديها 700 قاعدة في العالم كله»، لافتاً إلى أن «العلاقة بين البنتاجون والدولة المصرية جيدة جدًا كانت في أرقى مستوياتها، حيث أن الجيش الأمريكي لديه مناورتين في مصر».

وأشار المحلل السياسي إلى أن «الحزب الديمقراطى والحزب الجمهوري علاقتهما بالدولة المصرية جيدة جدًا»، مؤكدًا أن «الرئيس السيسي كان من الحنكة السياسية أنه نوع العلاقات الدولية وعلاقات التسليح، حيث أن مصر استطاعت الخروج من العباءة الأمريكية، وأصبح لديها مصادر سلاح متنوعة من أوروبا والصين وغيرهما».