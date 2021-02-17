شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المفتوح والمدمج بجامعة سوهاج 4 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المفتوح والمدمج في 4 مارس المقبل وحتي نهاية الشهر.

جاء ذلك خلال ترأسه، الأربعاء، مجلس مركز إدارة التعليم المدمج بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، وبحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب، رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال سيد خليل، مدير المركز، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة، والدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب.

وأكد رئيس الجامعة- خلال الجلسة- على مراعاة آلية وضع الأسئلة لجميع الإختبارات بما يتلاءم مع الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وكذلك الحرص على تعقيم اللجان أول بأول، وتحقيق نسبة التباعد المكانية بين الطلاب بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال خليل، مدير المركز، أن الإجتماع ناقش البنود المطروحة على جدول الأعمال، ومنها تحديد بدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب برنامجي التعليم المفتوح بالجامعة، والتعليم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا، خلال الفترة من ٤ حتى ٣١ مارس ٢٠٢١، عدا طلاب برنامج العلوم التجارية بالشراكة مع جامعة القاهرة، فسيتم تحديد موعد الإمتحانات في وقت لاحق، مضيفاً أن المجلس استعرض كذلك أماكن وتوقيتات جميع الإمتحانات، وتشكيل أعضاء اللجان المسئولة عن إجراء الامتحانات، لافتا إلى أن الاختبارات ستجرى على فترة واحدة من الساعة 3 حتى الساعة 5 عصراً.