شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء سمير فرج: الإدارة الأمريكية تتضامن مع مصر في استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن أمريكا لديها 4 مؤسسات لاتخاذ القرار هي الكونجرس، والبيت الأبيض، والبنتاجون، والـCIA.

وأضاف فرج، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتوافق مع مصر بعد موافقتها على صفقة بيع محتملة لأسلحة إلى مصر.

وأشار إلى أن مصر لها دور بارز ورئيسي في المنطقة، ونحن سعداء باتخاذ هذا البيع، حيث أن حكومة بايدن متفهمة دور مصر في المنطقة.

وأوضح أن هذه الصفقة تأتي في توقيت جيد، وتؤكد على أن الإدارة الأمريكية تتضامن مع مصر في استقرار المنطقة.