شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي: «تنظيم النسل» كان موجودا في عهد رسول الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن كل شيء له نظام، لذلك لابد أن ننظم النسل من أجل راحة الناس جميعا، لافتاً إلى أن تنظيم النسل جائز شرعاً.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأربعاء، أننا ندعو لتنظيم النسل وليس منع الإنجاب.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله، ويجب الأخذ بالأسباب من ضمن الإيمان بالله عز وجل، منوها بأنه كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.

وأشار المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أن التيارات المتطرفة يقولون أن تنظيم النسل حرام، رغم أنهم ينظمون النسل.