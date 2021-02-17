شكرا لقرائتكم خبر عن «المحللين الفنيين» تكشف فائدة طرح 25% من أسهم مصر لتأمينات الحياة بالبورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت داليا السواح، عضو جمعية المحللين الفنيين، إن طرح الحكومة 25%من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة أمر طبيعي، خاصة وأن الحكومة لديها خطة لطرح 20 شركة في البورصة.

وتابعت «السواح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتدى الأعمال» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن طرح مزيد من الشركات في البورصة سيزيد من السيولة في السوق، وهذا الامر صحي جدًا، ويتزامن مع انخفاض الفائدة الذي سيزيد من دخول السيولة في السوق المصري بنسبة كبيرة جدًا.

وتابعت أن خطة طرح الشركات في البورصة تأخرت، وكانت ستطبق في عام 2020، ولكن بسبب أزمة كورونا تأخرت عملية الطرح، مضيفة أن هناك سيولة تدخل السوق خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع زيادة نشاط البورصة خلال الفترة المقبلة.