شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط الأمطار.. «التنمية المستدامة» يستعد لتوزيع 60 ألف شتلة زيتون ولوز بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة مطروح حاليا سقوط أمطار بجميع مدن المحافظة، التي تعد شريان حياة لأبناء البادية داخل الصحراء لاستخدامها في الشرب وسقي الحيوانات وبالإضافة إلى أراضي المراعي الطبيعية بصحراء مطروح.

وأعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح توزيع شتلات الزيتون تحت رعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، دعما لمزارعي محافظة مطروح.

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لبحوث الصحراء، إن مشتل إنتاج شتلات الزيتون بالمركز يستعد لتوزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى «الكمبوست والكبريت والمخصبات» بالإضافة إلى 10 آلاف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة بالمجان.

وأوضح «الأمير» أن التوزيع يُجرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بمركز التنمية المستدامة بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور وتهيئة الجناين بأراضي زراعة الزيتون.

من جانب آخر، أكد الدكتور وائل غيث، مدير إدارة الاستشارات الفنية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يقوم حاليا باختيار 200 حقل ارشادي بالتعاون مع وحدات الدعم الفني والارشادي بمناطق عمل المركز بالتعاون مع وحدة الاستشارات الفنية وذلك لتنفيذ الممارسات الزراعية المثلي بمساحة فدان حيث ستتم تنفيذ المعاملات التسميد والري التكميلي معاملات معالجة الملوحة.