شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» يستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، وبحضور عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، اجتماعًا موسعًا مع مديرى عموم المواد الأساسية لغة عربية- لغة إنجليزية- رياضيات- علوم- دراسات اجتماعية ومديرى الإدارات النوعية التعليم الإبتدائى- التعليم الإعدادى- التعليم الثانوى- التجريبيات- التربية الخاصة- التعليم المجتمعى، لمناقشة كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الإبتدائى حتى الثانى الإعدادى والتي تنطلق خلال أيام.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الحضور بمتابعة إنتهاء المدارس من كافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات في موعد غايته ٢٢ فبراير بالنسبة للمرحلة الإبتدائية، و٢٤ فبراير بالنسبة للمرحلة الإعدادية.