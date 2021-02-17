شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: تنظيم النسل من الإسلام.. و«كل طفل بيجي برزقه» حجة ضالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على هاشتاج دار الإفتاء عبر توتير «تنظيم النسل جائز»، مؤكدا أن تنظيم النسل من الإسلام.

وأشار عمران، خلال مداخلة هاتفية مع مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الأربعاء، إلى أن الرسول محمد لم يوجهنا إلى كثرة العدد دون وعي حتى لا نكون كغثاء السيل.

وشدد على أن تنظيم النسل وتجويده ليس بدعة ولا يتعارض مع شرع الله، لافتا إلى أن الصحابة كانوا يعزلون بعلم الرسول محمد صلى عليه وسلم لأسباب كثيرة منها رعاية لصحة الأم وجودة النسل للحفاظ عليهم.

ولفت إلى أن بعض المتشددين يصدرون مفاهيم زيادة الإنجاب دون علم وبشكل يتعارض مع ما تقوله المؤسسة الرسمية.

وتعليقا على المثل المصري «كل طفل بيجي برزقه»، قال إنها من الحجج الضالة، مضيفا: «أقول لمن يقول ذلك اتق الله وخذ بالأسباب».

وحول دور دار الإفتاء لمواجهة الزيادة السكانية، أكد أن الدار تقدم دورات للمقبلين على الزواج لتوعيتهم بتنظيم الأسرة، مضيفا أن أحد مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النسل.