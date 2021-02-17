شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عمارة سكنية آيلة للسقوط في الحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت حملة مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة شرطية، عمارة سكنية بقرية بمركز الحامول آيلة للسقوط، حفاظا على أرواح المارة، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وبحسب بيان، الأربعاء، أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على تنفيذ قرار المنشآت الآيلة للسقوط رقم 138 لسنة 2019 بإزالة العمارة السكنية رقم 2 بقرية غرب تيرة لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين، وجرى تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

وجاء ذلك بحضور مصطفي مسعد ،نائب رئيس، وحكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة، واللواء محمد عون، مساعد مدير الأمن كفر الشيخ، رئيس فرقة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والقوة المرافقة، وعقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد عماد، رئيس مباحث الحامول.

إزالة عمارة

إزالة عمارة

إزالة عمارة

إزالة عمارة

إزالة عمارة

إزالة عمارة

إزالة عمارة