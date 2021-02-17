شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.

وتقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة.

كما تُعقد امتحانات الكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني