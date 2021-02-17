شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة السويس و«شلمبرجير لوجيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، عبر تقنية الفيديو كونفراس مذكرة تفاهم مع شركة وشلمبرجير لوجيكو التي مثلها في التوقيع كريم بدوي، المدير التنفيذي للشركة في مصر والشرق الأوسط.

شهد التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأعرب «الشرقاوي» عن سعادته بهذه المذكرة التي تهدف لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لدعم العملية التعليمية، مشيرا أن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في الانفتاح على مختلف مؤسسات سوق العمل لتوفير مخرجات قادرة على المنافسة على شتى المستويات محليا وإقليميا ودوليا.

وأفاد الشرقاوي ان مذكرة التفاهم تتضمن بنود لتدريب طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة المعاونة الذين يتم ترشيحهم في واحدة من كبرى الشركات في مجال البترول، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الجانب التعليمي للطالب من خلال:

- اقامة ورش عمل عملية.

- استكتشاف الأنشطة المختلفة في عمليات شلمبرجير.

- الحد من الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق الحقيقية.

- التأكد من أن ثقافة الصحة والسلامة والبيئة مغطاة جيداً ومدى استيعاب الطلاب لأهميتها قبل انخراطهم في سوق العمل.

- تقديم شهادات التدريب الصناعي للمتدربين.