شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجي: واشنطن أعطت مصر الضوء الأخضر للدفاع عن ثرواتها في «المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن موافقة واشنطن على صفقة صواريخ «رام» لمصر، تعني أنها ترى أن القاهرة لا تزال شريكًا مهمًا للولايات المتحدة.

وأوضح «فرج» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أكثر مؤسسة أمريكية تقدر حجم مصر وتعلم دورها، مستشهدًا بواقعة الطائرات الحربية المصرية بعدما رفض الرئيس السابق باراك أوباما إصلاحها قبل أن يعيدها البنتاجون رغم رفض أوباما.

وأوضح أن «مصر لديها خبرة كبيرة جدًا في مجال مكافحة الإرهاب»، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة يهمهم مشاركة المعلومات بشأن الإرهاب.

وأعرب عن ارتياحه بشأن «السياسة العاقلة» للإدارة الجديدة للولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس جو بايدن، الذي أكد أن واشنطن مسؤولة عن أمن السعودية، بالإضافة إلى قرار الموافقة على صفقة الصواريخ رام لمصر.

وأشار الخبير الاستارتيجي إلى أن «موافقة الولايات المتحدة على صفقة الصواريخ «رام» التي تعمل في البحر المتوسط، معناه إعطاء واشنطن الضوء الأخضر للقاهرة للدفاع عن التحرش الذي تواجهه بمصادر بالبترول والغاز في البحر المتوسط وتأمينها».