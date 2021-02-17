شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزراة النقل المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات فى التصدى لظاهرة الباعة الجائلين، لافتة إلى تخصيص السكة الحديد خط ساخن برقم 15047 للإبلاغ الفورى عن الباعة المتواجدين فى المحطات والقطارات أو الإبلاغ عبر مشرفى المحطات والقطارات، وذلك فى إطار المسئولية المشتركة بين المواطنين وهيئة السكة الحديد للحفاظ على مرفق السكة الحديد.

وأضافت وزارة النقل أن ذلك يأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائى والذى تقدمت به وزارة النقل.

وأكدت وزارة النقل أن ذلك يعتبر خطوة مهمة لتنظيم هذه الظاهرة وسيساهم فى تسهيل وراحة المواطنين خلال تنقلاتهم عبر قطارات السكك الحديدية، حيث نص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التى من شأنها زيادة مثل هذه الظواهر السلبية وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهى قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.