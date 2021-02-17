شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف خطة الوزارة لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لأول مرة تعمل مع 6 أو 7 جهات حكومية فى آن واحد بالإضافة إلى الجهات الأهلية، من أجل إتمام أمر أو إنجاز مبادرة توعوية، مشيرة إلى أن هذا العام هناك برنامجا قوميا شاملا يشرف عليه رئيس مجلس الوزراء، يضم وزارات عديدة أولها وزارة التخطيط، التي ترصد المناطق التى تعانى من زيادة سكانية مرتفعة، ووزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة النهار: "نضم عدد من الجهات والهيئات لمواجهة النمو والزيادة السكانية، والفقر يتناقص ولكن الزيادة السكانية تعوق حركة التنمية، والقرى هى الأكثر إنجانبا وبها نسب تعاطى مخدرات عالية، وهى التي تعانى من حالات صحية متدنية، وكل ذلك سببه هو الزيادة السكانية الكبيرة بالمناطق الأكثر فقرا".

وقال: "نعمل على تشجيع الأطباء للعمل بالقرى، وتوحيد الخطاب التوعوى مع الخطاب الدينى، وهناك جزء آخر خاص بالإنتاج، وهناك تعاون مع جهاز المشروعات، لتوفير فرص إقامة مشروعات صغيرى ومتوسطة لتلك المجتمعات، حتى تتمكن من الإنتاج والبيع والانفتاح على الأسواق، وهناك جزء خاص بالتشريع، بخصوص زواج القاصرات، حيث إن الفتيات الصغار ينجبون عددا كبيرا من الأطفال دون رعاية".

وتابعت: "نعمل في أكثر من محور، وهناك تعاون مع 108 جمعية لاستهداف مليون أسرة، وكل أسرة أخذت مننا 5 زيارات لإقناعهم بالذهاب لعيادات تنظيم الأسرة، وهناك نجد دور الجمعيات الأهلية في تلك العملية".