شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة لمياه الشرب تكشف استعداداتها لشفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عابدين المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، أن الشركة استعدت بشكل جيد للأمطار التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه تم توفير المولدات الاحتياطية لشفط المياه ومنع تراكم أى مياه فى الشوارع.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع علا قناة إكسترا نيوز، أن الشركة استدعت للأمطار منذ شهر سبتمبر الماضى، موضحا أن الشركة تستعد لكل موسم أمطار قبلها بشهور، لوضع خطة انتشار سريعة لمواجهة الأمطار في الشوارع.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة،: منتشرون فى الشوارع حتى إشعار آخر لشفط كافة المياه المتراكمة، وقمنا بزيادة كفاءة الخطوط والمعدات والأدوات، موضحا أن الشركة لا تعمل بفدرها ولكن تتشارك معها هيئة النظافة والهيئة العام للمرور.