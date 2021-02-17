شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: تطوير الريف يشمل 4200 قرية ويخدم 50 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير الريف تستهدف القرى الأكثر فقرا خاصة القرى التي يصل نسبة الفقر فيها 50%، موضحا أن المبادرة تخدم 50 مليون مواطن وتشمل 4200 قرية بميزانية قرابة الـ500 مليار جنيه.

وأضاف معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تشمل توصيل مرافق المياه والصرف الصحى، وتقديم خدمات صحى وطرق وإنارة، موضحا أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تراعى البعد الاقتصادى.

وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أن المبادرة ستسعى لخلق فرص عمل في القرى الأكثر فقرا، موضحا أنه جرى البدء في المرحلة الأولى للمبادرة وتشمل 51 مركزا موجودا في 20 محافظة بميزانية 150 مليار جنيه وتخدم 18 مليون مواطن، موضحا أن المبادرة ستقوم بعمل نموذح لمجمع خدمات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

حياة كريمة.. مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، أطلقتها الدولة المصرية، بهدف تحسين ظروف حياة 50 مليون مواطن معظمهم من شريحة الشباب سكان القرى الأكثر احتياجا.