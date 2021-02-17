شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تعلن نقل الأصول العلاجية بالأقصر والإسماعيلية للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، موافقة مجلس الوزراء اليوم، على نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف السبكي، فى بيان اليوم، أن نص القرار تضمن أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ومراكز طب الأسرة الكائنة بنطاق محافظتى الأقصر والإسماعيلية وذلك نقلًا من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتابع السبكي: نص قرار نقل الأصول العلاجية أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة فى نطاق المحافظتين وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول محافظتى الأقصر والإسماعيلية نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفت السبكي، إلى أنه تم أيضًا إحاطة مجلس الوزراء اليوم بمستجدات موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 لسنة 2020، والخاص أيضًا بالموافقة على نقل بعض المنشآت الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وثمن السبكى موافقة مجلس الوزراء اليوم على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثانى وثالث محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التى حققتها فعليًا على أرض بورسعيد.

وتابع: أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفى مقدمتهم مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمنى لتنفيذه فى 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق حلم المصريين فى الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال امتداد تطبيق المنظومة الجديدة إلى أرض الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء أمس، ثم محافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر فى أرض مصر.