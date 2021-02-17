أسامة الأزهري ناعيا الدكتور أحمد طه ريان: انهدم أحد أركان العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، العالم الفقيه الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ المالكية، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال الأزهري في بيان له: ركن من أركان العلم قد انهدم، ببالغ الحزن والأسى أنعي فقيد الأزهر الشريف، وشيخ السادة المالكية بالأزهر، وفقيد مصر، وفقد الأمتين العربية والإسلامية، وفقيد العلم والفقه والصلاح والأدب، العلامة الفقيه الجليل الدكتور أحمد علي طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعميد كلية الشريعة، والذي فاضت روحه الطاهرة إلى باريها، وأوى إلى رب كريم، بعد أن أفنى عمره الكريم في التعليم والتدريس، وتخريج أجيال من العلماء.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري: العالم الجليل ترك من بعده عطاءً علميا رفيعا، وتراثا مكتوبا يشهد له بالعلم والولاية والصلاح، اللهم تقبل شيخنا الكبير في الصالحين، وتغمده بواسع رحمتك، وأسكنه مع السابقين أعلى فراديس الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.​