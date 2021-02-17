غدا.. الطيران المدني تحتفل بـ "بيج رامي" في نادي "إيرو سبورت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تنظم وزارة الطيران المدني، غدا الخميس، حفل استقبال خاص للبطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، داخل نادي "إيرو سبورت" الرياضي التابع للوزارة، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.

ووقعت شركة مصر للطيران، بروتوكول رعاية لـ "بيج رامي" الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام وتعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.

وأكدت مصر للطيران، على أن بيج رامي يمثل نموذجا للمثابرة والإصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به، وأن رعاية الشركة لأبطال مصر العالميين هو من منطلق اهتمامها كشركة وطنية برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.

​