بعد حظرهم.. "النقل" تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الباعة الجائلين بالسكة الحديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ناشدت وزراة النقل المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين بالإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن للسكة الحديد 15047، أو عبر إبلاغ مشرفي المحطات والقطارات عن تلك الحالات.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي في إطار المسئولية المشتركة بين المواطنين وهيئة السكة الحديد للحفاظ على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب؛ بما ينعكس بالإيجاب على المظهر الحضاري لقطارات ومحطات السكة الحديد.

كما أوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة وداخل القطارات للحد من انتشارها بشكل عشوائي، وهو مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة النقل ويعتبر خطوة هامة لتنظيم هذه الظاهرية حيث سيساهم في تسهيل حركة المواطنين وراحتهم خلال تنقلاتهم عبر قطارات السكك الحديدية.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون نص على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين والتي من شأنها زيادة مثل هذه الظواهر السلبية، وإضافتها إلى المادة 10 مكرر من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.