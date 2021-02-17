نشرة الحوادث.. مجهول يفتح النار على أسرة بأكملها وآخر تطورات حادث الإعلامي عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

-انتهت بالتصالح داخل المستشفى.. آخر تطورات حادث الإعلامي عمرو أديب

كشفت مصادر مطلعة أن تحقيقات الحادث المروري الذي تعرض له الاعلامي عمرو أديب بسيارة "ربع نقل"، في مدينة الشيخ زايد، انتهت بالصلح بين الطرفين داخل المستشفى.

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-إصابة امرأة و3 أطفال من أسرة واحدة بطلقات نارية شمالي قنا

أصيبت ربة منزل و3 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

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-"ماس كهربائي السبب".. السيطرة على حريق "فرش" فاكهة بالسيدة زينب

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب بفرش للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب، دون وقوع إصابات.

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-كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في الجيزة والدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في محافظتي الجيزة والدقهلية.

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-"مكبس ومفرمة".. الداخلية تداهم مصنعا لتدوير مخدر الحشيش في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي حول مسكنه مصنعا لإنتاج وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته في أسوان.

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-سقوط شجرة على سيارة بداخلها سيدة بسبب شدة الرياح في كفر الشيخ

تسببت موجة الطقس السيئ وشدة الرياح، اليوم الأربعاء، في سقوط شجرة ضخمة على سيارة بداخلها سيدة، في كفر الشيخ، ما أدى إلى إصابة السيدة بالخوف والهلع.

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-"أمطروه بوابل من الرصاص".. كشف لغز جثة الزراعات في الغربية

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على عاطلين قتلا مسجل خطر بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بالغربية.

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-مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ "أحمد دومة"

نفى مصدر أمنى تعرض أحمد دومة لأية مشاكل صحية سيئة في ضوء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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-مجلس الدولة يحدد شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020 من خريجي كليات ال

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-"الجنايات" تقضي ببراءة المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء ليبي في عهد الملكية.

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-"على مدار عام".. النيابة العامة تعلن تدوين كل قضاياها إلكترونيا

أعلنت النيابة العامة، عن كتابة تحقيقاتها إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية.

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