شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 11 ألف رأس ماشية وأغنام وجمال ضد الحمي القلاعية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتي بدأت السبت الماضي بجميع مدن البحر الأحمر من الزعفرانة شمالا حتى حدربة جنوب المحافظة.

وقال الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، في بيان، الأربعاء، إن الحملة حصنت 11752 رؤوس ماشية وأغنام وجمال منذ بداية الحملة حيث تم تحصين 181 رأس أبقار وجاموس بلدى و1168 رأس غنم وماعز و9983 جمل كما تم تحصين الجمال بحمى الوادي المتصدع وباقي الحيوانات تم التحصين ضد الحمى القلاعية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن التحصين بالمجان لمدن الجنوب من مرسى علم حتى حدربة على نفقة مشروع التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة، أما أعمال التحصين بباقى المدن المحافظة كانت بمقابل مادى بسيط ون الحملة تستمر لمدة شهر، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المربين لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية في جميع مدن المحافظة، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأضاف «سلمي»، أنه تم تشكيل لجان في جميع مدن المحافظة، وعمل مجموعات لتكون منتشرة في جميع مدن المحافظة لتغطيتها بالكامل.

وأوضح عمل اللجان ومجموعات التحصين، تبدأ بترقيم الحيوانات ثم تحصينها وتسجيلها، وذلك لضمان حصر جميع الحيوانات التي يتم تحصينها والتأكد من تغطية جميع الثروة الحيوانية بمدن المحافظة حفاظًا على خلو المحافظة من أي أمراض وبائية.

وناشد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، المربين بعدم التخلف عن تحصين المواشي الخاصة بهم، وسرعة تقديمها إلى الوحدة البيطرية التابعة لها، أو من خلال الحملات التي تجوب المدن والمناطق للحفاظ على خخلو المحافظة من أي أمراض وبائية ومنها مرض الحمى القلاعية.

وأشار سلمى إلى أن حملات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا تتواصل بالمصالح الحكومية بالبحر الاحمر، حيث تم تطهير وتعقيم 3440 منشأة حكومية وعامة بالمحافظة منذ بداية الجائحةمنها 2240 منشآت حكومية ومساجد وكناءيس ومقار حكومية .و1149 مقار غير حكومية من أسواق وبنوك ومحلات ومواقف سيارات في مشاركة من قبل بيطرى البحر الأحمر لمواجهة كورونا.