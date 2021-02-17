شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم: ازالة مسمار من قلب طفل بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، إن فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة الفيوم، استقبل حالة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يعاني من حادث تسبب في اختراق مسمار طويل للقلب والشريان الأورطي.

وأضاف أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة وحرجة للطفل لإزالة المسمار وإصلاح الشريان الأورطي والبطين الأيمن، وتم تعويض الدم المفقود من أطباء قسم التخدير، وتمت العملية بنجاح والحالة مستقرة ويتم ملاحظتها في العناية المركزة.