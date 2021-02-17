شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة برئيس الخصوص.. ونقل رئيس شبين القناطر إلى وظيفة أقل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأربعاء، قرارًا بنقل اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، مشرفا على وظيفة رئيس مدينة الخصوص.

كما شمل قرار المحافظ رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢١، الذي تنفرد «المصري اليوم» بنشره، بنقل خالد حامد سيد احمد رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية لشغل منصب رئيس مدينة ومركز شبين القناطر خلفا له.

وتضمن قرار الوزير الصادر، الأربعاء، الإطاحة باللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، ونقله إلى ديوان عام محافظة القاهرة.

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم»، إن الإطاحة برئيس مدينة الخصوص ونقل رئيس شبين القناطر إلى وظيفة أقل، يأتي بالتنسيق بين الوزير والمحافظ، حيث طلب الأخير من الوزير نقلهما لتقصيرهما في العمل خلال الفترة السابقة، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بخلاف حدوث عدة تجاوزات، وضعف العمل في ملفات منها وقف التعديات والتصالح في مخالفات البناء والنظافة والإشغالات.

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