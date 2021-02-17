شكرا لقرائتكم خبر عن «سر مدينة السعادة».. عرض مسرحي بثقافة البحر الأحمر‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث بدأت فعاليات العرض المسرحي سر مدينة السعادة مسرح الطفل بقصر ثقافة الغردقة، ويستمر العرض لمدة 10 ليالي متتالية، تأليف نجلاء علام، أشعار هشام علوان، ألحان رأفت موريس، ديكور وملابس نيفين عبدالمنعم، استعراضات سامح سامي، إخراج محمد سامح.

تدور الأحداث حول البحث عن السعادة وأسبابها وأنها ليست بالمال من خلال الصراع في البحث عن كنز مفقود بالمدينة ووجود عنصر الشر المتجسد في شخصية الغريبة التي ترغب في زرع الكراهية بين الناس وبث سمومها ونسيان المجتمع لعنصر الحب والمحبة بين الناس، يتكشف المشاهد أن الكنز يكمن في المحبة، والحب بين الناس ويحكي تاريخ المدينة شجرة تكشف للأمير سر كراهية الناس لبعضها، وفي النهاية ترجع المحبة بين الناس ويعود رحال والارنوبة بندقة إلى مدينتهم.

بث القصر أونلاين ورشة حكي بعنوان المياه شريان الحياة تحدث فيها أحمد محمد عبدالباسط عن أهمية المياه وفوائدها للإنسان والحيوان والنبات، وتحدث عن مفهوم ترشيد استهلاك المياه، ومصادر المياه وإدارة استخدامها في المنازل والمؤسسات المختلفة والتحقق من عدم وجود تسريب في استهلاكها، وضرورة الفحص الدوري لمصادر المياه والاستفادة من مصادر المياه الطبيعي الأنهار، وضرورة عمل توعية عن كيفية ترشيد المياه، تدويرها واستخدمها في أعمال الزراعة.

كما نفذ قصر ثقافة أبورماد محاضرة أونلاين بعنوان أهمية العمل لتقدم الأمم أوضح فيها أحمد هاشم محمد زيدان أن العمل شرط استقرار الإنسان وأساس الإعمار والتقدم وهو وقود النجاح، فالعمل عبادة وأدب الأنبياء والصالحين، وبالعمل تتقدم الأمم وتزدهر، بينما عقدت مكتبة الخالدين ورشة حكي بعرائس القفاز حواديت للأطفال حكى فيها أحمد محمد صلاح قصة للأطفال بعنوان الثقة العمياء تحفز على أخذ الحيطة والحذر.

وأعد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان دور المؤسسات الثقافية في مواجهة العنف تناول فيها أحمد رضوان أنواع المؤسسات الثقافية عديدة، وتتمثل في وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، المؤسسات الدينية متمثلة في المساجد، الكنائس، وتقدم هذه المؤسسات محاضرات وندوات تدعو إلى التسامح، اللين، حسن الخلق، نبذ العنف والتطرف، كما قدم بيت ثقافة القصير بالتعاون مع جمعية رواد الثقافة ندوة بعنوان الحيوانات الضالة تشخيص الأزمة وتفاقمها أدارها كل من أحمد محمد، د. محمد عماد الدين تحدث محمد عن الناحية البيئية والضرر الناتج من الكلاب وكيفية المحافظة عليها بالطريقة التي لاتؤذى بينما تناول عماد الناحية الطبية معرفا الكلب المسعور وكيفية التعامل معه والبعد عنه إذا عض إنسان وكيفية معالجة ذلك وتحدث عن الطرق التي تحد وتقلل من تكاثر الكلاب.