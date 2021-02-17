شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في منزل بالمنيا دون إصابات بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمد فريق الحماية المدنية في المنيا، الأربعاء، حريقًا نشب بمنزل بمدينة ملوي، دون وقوع أي إصايات بشرية.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل فتحي على ناجي، مقيم بشارع التوحيد، بمدينة ملوي .

انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، ولم يتم التعرف على أسباب الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.