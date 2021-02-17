شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار المنخفض القبرصي تغرق شوارع أبوالمطامير لليوم الثاني.. وسيارت لشفط وتصريف المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغرقت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة ابو المطامير في محافظة البيحرة، اليوم الاربعاء لليوم الثانى على التوالى والمصاحبة للطقس السيئ المتزامن مع المنخفض القبرصى، الذي تتأثر به البلاد منذ أمس، شوارع المدينة، وحولتها إلى برك وبحيرات من المياة مما أحالت دون سير المواطنين بشكل طبيعي.

وقال لطفى حسين وهمان، الاعلامى وأمين مساعد حزب مستقبل وطن ببندر أبوالمطامير، أن الامطار كشفت «عورة» الاجهزة التنفيذية في المدينة، وكميات الامطار التي هطلت على مدار اليومين فاقت قدرات شبكات الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الاسراع في رصف الطرق التي تم تكسيرها لرصفها في أسرع وقت حتى لا تزاد الازمة بسبب الحفر الموجود في معظم الشوارع بالمدينة.

بدورها دفعت الاجهزة المعينة في ابو المطامير بقيادة اللواء وائل زغلول رئيس المجلس، بسيارات لشفط المياة من اماكن التجمعات فضلا عن تصريفها في المناطق التي تدخل عاجل، بالإضافة إلى تسليك الشنايش لتصريف المياه.