شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. تعرف على موعد انتهاء الموجة الباردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطورات حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد يكشفها الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلا إن مساء غدٍ الخميس ستبدأ حالة الجو في التحسن، وأنه خلال 24 ساعة المقبلة ستستمر هذه الحالة من طقس شديد البرودة.

وأضاف «شاهين»، في مداخله على قناة dmc أن مساء اليوم الأربعاء هي ذروة عدم استقرار الطقس، وأن من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 6 درجات في الساعات الأخيرة من مساء اليوم، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يكون طقس صباح غدٍ الخميس شديد البرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وباردًا على مدن السواحل الشرقية ومحافظات شمال الصعيد، وسيكون مائلا للبرودة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، صباحًا.