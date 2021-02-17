شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على حجز وحدات المرحلة الثانية للمنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المنطقتين الاستثمارتين، ببنها وميت غمر، اليوم الأربعاء، إستقبال طلبات المرحلة الثانية لحجز الوحدات الصناعية بهما، والذي بدأ الأحد الماضي ويستمر حتى ١٥ مارس المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة ل المصري اليوم، أن هناك إقبالا كبيرا على حجز وحدات المرحلة الثانية بالمنطقتين، خاصة مع خفض أسعار متر حق الانتفاع والايجار بهما إلى ٥٠%، مؤكدة أن فتح التقدم للمرحلة الثانية بالمنطقتين، تمهيدا لافتتاحهما رسميا، فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستثمار والمستثمرين ،وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الإستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات.

في سياق متصل، قام أحمد كمال رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجيه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووفد الهيئة المرافق له، بزيارة لمحافظة الدقهلية، التقى خلالها المحافظ، فى إطار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة بعد الاعلان عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة كافة الاجراءات الخاصة بشأن التيسير على المستثمرين الراغبين فى التقدم لوحدات المنطقة المشار اليها، والاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من المحافظة والهيئة لتنفيذ كافة الاجراءات التي تستهدف تشغيل المنطقة الاستثمارية الجديدة، وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة لابناء الدقهلية.

وكان محافظا القليوبية والدقهلية أكدا في تصريحات سابقة، تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين بهدف دعم الاستثمار واقامة المشروعات الاستثمارية التي هي عصب التنمية والوسيلة المثلي لخلق فرص العمل للشباب والمواطنين بالمحافظات.

كان مجلس إدارة الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخفيض سعر الوحدات الصناعيه بالمنطقة الإستثمارية ببنها ليكون مقابل حق الإنتفاع السنوي للمتر إلى ٤٧٥ جنيها بدلا من ٩١٥ جنيه، كما وافق مجلس الإدارة تخفيض مقابل الإيجار السنوي للمتر للوحدات الصناعية إلى ٥٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠٠ جنيه، وهو القرار الذي انفردت «المصري اليوم»، بنشره في عدد السبت الماضي من النسخة الورقية، وعلى البوابة الإلكترونية. وتستهدف المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات ميسرة، ويكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي. وتضمن الاعلان الخاص بطرح الةحدات، إن إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، تتراوح مساحات الوحدات بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء، ومياه، وصرف صحي»، مع إتاحة إنشاء دور ميزانين داخل الوحدة وفقا للمواصفات المحددة من الهيئة، مشيرا إلى أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بقر الهيئه حي السفارات بمدينه نصر أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية، وذلك نظير مبلغ 2000 جنيه، تسدد نقدا ولا تسترد، ويتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg أو مكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئه بحي السفارات بمدينة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها.وتابع أنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها الهيئه العامه للاستثمار بكراسة الشروط، والتعاقد سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، على أن تتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وأماكن انتظار سيارات. بينما يبلغ إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر عدد١٠٧ وحدة، وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين ١٤٤ و٥٧٦ مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء، ومياه، وصرف صحي»، تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الهندسيه والمعدنيه والاخشاب، وينطبق عليها نفس شروط منطقة بنها. وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه يمكن للراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة ويتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.

ويتم التعاقد على النحو التالي بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط، والمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر: بنظام الايجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط. كما أكدت الهيئة أنه إستكمالا لإجراءات طرح المرحلة الاولي، تهيب الهيئة بمقدمي طلبات الحجز بالمرحلة الأولي مراعاة الضوابط الآتية، بالنسبة للمشروعات السابق صدور قرار تخصيص وحدات لها داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولي، يتعين علي أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعده لهذا الغرض، وذلك للحصول على التيسيرات المقرره لعملية طرح المرحلة الثانية، علي ان يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان. وبالنسبة للمشروعات التي سبق وأن تقدمت بطلبات لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولي والتي لم يتم البت فيها او يصدر لها قرار تخصيص، يتعين علي أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعده لهذا الغرض عن ذات الوحدات السابق تقدمهم للحجز بها بالمرحلة الأولي، وذلك للحصول على التيسيرات المقرره لعملية طرح المرحلة الثانية، علي ان يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان. ويجوز لتلك المشروعات التقدم بطلبات لحجز وحدات أخرى بالإضافة الى الوحدات السابق التقدم بطلبات للحجز بها بالمرحلة الأولى، علي ان يكون ذلك وفقا للشروط والإجراءات المقرره لطرح المرحلة الثانية.