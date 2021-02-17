شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الصناعات» تكشف مدى قدرة الصناعة على تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام مدكور أبوالعز، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة «حياة كريمة» تهدف لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري يعيش في الريف، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تشجيع الصناعات، خاصة الصناعات القائمة قطاع المقاولات.

وتابع «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتدى الاعمال»، على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن مصر لديها العديد من الصناعات العظيمة جدًا، وقادرة على تنفيذ أي مشروع، لافتَا إلى ان هذه المبادرة تعمل على خلق العديد من فرص العمل، في ظل وجود طاقات كبيرة معطلة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالجودة العالية في تنفيذ هذه المبادرة مع الأسعار المناسبة، مضيفًا أن المعوقات التي تقابل الصناع في تنفيذ هذه المبادرة تتمثل في توفير السيولة، وتوريد منتجات ذات جودة عالية، في ظل قيام بعض الشركات بتوفير منتجات مصنعة «تحت بير السليم» على حد تعبيره.