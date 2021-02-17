شكرا لقرائتكم خبر عن «الموجة الباردة» تتواصل: ثلوج وصقيع وانهيار جزئى لعقارات وغلق موانئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت القاهرة والمحافظات، الأربعاء، إلى موجة من الصقيع، صاحبها سقوط أمطار وثلوج، وانهيار أجزاء من 3 عقارات بالإسكندرية، وغرق شوارع فى عدة قرى، فيما أُغلقت موانئ، وتوقفت حركة الصيد ببعضها.

وشهدت الإسكندرية أجواء غير مستقرة، وهطلت أمطار بغزارة على العامرية، ومدخل المحافظة من الطريق الصحراوى، فيما أعلنت سلطات الميناء استمرار غلق بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، وتوقفت أعمال الصيد بالميناء الشرقى وجميع سواحل المدينة.

وتسببت موجة الطقس السيئ فى شلل الحركة التجارية بدمياط، وتوقف حركة الصيد فى عزبة البرج.

فى المنيا، أجبر الطقس السيئ عددًا من الكنائس على إلغاء الأنشطة الروحية والاجتماعات الكنسية.

وفى جنوب سيناء، شهدت مدينة سانت كاترين تساقط الثلوج وسط انخفاض شديد فى درجات الحرارة ووصول «العاصفة أليكسا 2» للمدينة مساء الثلاثاء، كما تم إغلاق عدة مناطق بالمدينة، منها جبل موسى، ووادى جبال، ووادى الأربعين، ووادى طلاح، ووادى التلعة، وكافة المناطق الجبلية على مدار يومين. وأغلقت المحميات أمام حركة السياحة والرحلات، كما ألغيت بعض أنشطة السفارى والرحلات البحرية، وواصلت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ الغردقة ونويبع وشرم الشيخ.

فى كفرالشيخ، أعلن المحافظ اللواء جمال نورالدين، استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، مناشدًا الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد، مشددًا على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع. وأغرقت الأمطار وأمواج البحر المتوسط، العديد من المنازل بقرية عماد، التابعة لمجلس قروى بر بحرى ببلطيم، وهجر العشرات من أهالى القرية منازلهم خوفًا من الغرق، معتمدين على الوصول لمنازلهم من خلال قوارب الصيد الصغيرة.

من جانبه، طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان؛ حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.