شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستمرار غلق السويس والغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وبحسب بيان، الأربعاء، جرى استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر مع استمرار غلق ثلاثة موانئ، وهي السويس والغردقة وشرم الشيخ.

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.