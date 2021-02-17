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إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستمرار غلق السويس والغردقة وشرم الشيخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وبحسب بيان، الأربعاء، جرى استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر مع استمرار غلق ثلاثة موانئ، وهي السويس والغردقة وشرم الشيخ.

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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