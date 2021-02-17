شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مروري يكشف تفاصيل عقوبات قانون المرور الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن عقوبات قانون المرور الجديد تشمل 5 شرائح، مشيرًا إلى أن الشريحة الأولى تكون غرامتها حد أقصى 200 جنيه، وتشمل ارتداء النظارة الطبية أثناء القيادة، وعدم وجود طفاية الحريق، أما الشريحة الثانية تكون من 200 إلى 400 جنيه وتشمل ارتداء الخوزة أثناء قيادة الدراجة النارية، وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأضاف «هشام»، خلال لقائه مع برنامج «بصمة» المذاع على قناة «المحور»، أن الشريحة الثالثة غرامتها من 500 إلى 1000 جنيه، وتشمل انتهاء رخصة القيادة، والشريحة الرابعة تبدأ من 2000 جنيه حتى 4 آلاف جنيه وتشمل عدم الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم سير بعض أنواع السيارات في أوقات معينة، أما الشريحة الخامسة وتكون غرامتها من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه وتشمل تعمد تعطيل حركة المرور، والتعدي على رجال المرور، والسير عكس الاتجاه عمدا.

وتابع: «المادة 84 في قانون المرور غرامتها تبدأ من 5 آلاف جنيه بحد أدنى وتصل إلى 20 ألف جنيه، وهي عدم الإدلاء ببيانات لجهات التحقيق نتيجة ارتكاب حادث مروري، وإقامة مطبات صناعية، وإتلاف الإشارات الضوئية عمدا، وإغلاق طريق دون أخذ تصريح، وتحويل الجراجات إلى محلات».

وذكرأن هناك عقوبات كثيرة جدا تم تغليظها وفقا لتعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، مشيرًا إلى أن السيارات التي تقوم بنقل مواد أو أدوات محظور تداولها يوقع عليها غرامة قدرها 50 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تغليظ غرامات قيادات السيارة بسرعة تتخطى السرعة المسموح بها وفقا لكل طريق، بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه.

وأضاف «هشام»، أن هناك تغليظًا لغرامة عدم تواجد طفاية حريق بالسيارة، وأصبح قيمتها تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه بحد أقصى، ونفس الحال بالنسبة للمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات، مشيرًا إلى أن الغرامة الخاصة باستعمال السيارات لأجهزة تؤثر على رادارات المتواجدة على الطرق، تم تغليظها أيضًا من 1000 جنيه في السابق إلى 3 آلاف جنيه حاليًا، وفقا لهذه التعديلات.

وتابع: «السرعة المقررة على المسطحات الأرضية أصبحت تترواح بين 15 كيلو متر في الساعة كحد أدنى، و60 كيلو متر في الساعة كحد أقصى، داخل المحافظات، أما على مستوى مطالع ونزلات الكباري فهي 40 كيلو متر في الساعة، وتُعامل المسطحات العلوية للكباري نفس معاملة المسطحات الأرضية أي 60 كيلو متر في الساعة بحد أقصى».

وأشار إلى أن الغرض من الغرامات والعقوبات التي تقرها التعديلات التي طرأت على قانون المرور هو تطوير منظومة النقل الذكي، حتى تستطيع الدولة تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن إنشاء منظومة إلكترونية حديثة على مستوى كل وسائل النقل، سواء النقل البري أو البحري، أو حتى على مستوى السكة الحديد، سيسهم بالتأكيد في تحسين حياة المواطن المصري.