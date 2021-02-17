شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تدعو لجنود مصر: تركونا في نعمة الأمن والدفء لينفردوا بحماية البلاد والأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت دار الإفتاء، لجنود مصر من الجيش والشرطة، بالتزامن مع موجة الطقس الباردة التي تضرب محافظات مصر.

وقالت الدار، في منشورعلى «فيسبوك» مساء الأربعاء: «اللهم إن لنا جنودًا من أبناء الجيش والشرطة هم أهلنا تركونا في نعمة الأمن والدفء، لينفردوا في هذا الليل البارد بحماية البلاد والأعراض».

وتابعت الدار: «فكن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا، فإن سهرت عيونهم لأجل أن ننام في أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التي لا تنام وأجزهم عنا خيراً في الدنيا والآخرة».